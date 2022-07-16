 

Мнение: Приходится прятать технику от своих

16.07.2022, 20:35, Разное
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Когда украинская пропаганда пытается уверить, что все жители Украины против России, а на деле…
Собственно, практически с начала боевых действий из Николаева, Одессы и многих других городов на регулярной основе приходят сообщения от жителей Украины, которые передают нашим военным координаты и расположение позиций ВСУ, чтобы помочь их уничтожить и ускорить освобождение их городов от нацистской оккупации.

Если вы проживаете на Украине и хотите ускорить процесс освобождения Украины от нацизма, то можете написать о деятельности ВСУ сюда [email protected] и же на бот обратной связи @RSOTM_Z15_BOT. Интересуют вопросы размещения и передвижения войск, позиции артиллерии, РСЗО, ЗРК, систем РЭБ, полевые лагеря иностранных наемников, полевые позиции ВСУ и блокпосты, склады ГСМ и боеприпасов.
Информация обязательно дойдет до наших военных и вы внесете свой маленький вклад  Даже мелочь может быть важна..При этом старайтесь соблюдать конспирацию и разумную осторожность – украинские нацисты знают о том, что граждане таким образом сотрудничают с ВС РФ и поэтому стараются их запугивать и преследовать. Также старайтесь держаться подальше от военных объектов ВСУ, все они могут стать целью для ракетного удара. Не играйте роль живого щита.

Источник: Colonel Cassad



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