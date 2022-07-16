 

Диетологи назвали продукты, которые могут повысить риск деменции

16.07.2022, 20:00, Разное
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По мнению диетологов, некоторые продукты питания могут повысить риск развития деменции.
Они утверждают, что чрезмерное употребление колбасы или сосисок может привести к увеличению мозговых бляшек и снижению когнитивных функций.

То же самое касается и сахара, который также может повлиять на работу мозга. Больные деменцией должны употреблять больше цельных продуктов, включая растительную пищу, и не пропускать завтрак.

Было указано, что молочные продукты не следует употреблять на голодный желудок, при повышенной кислотности желудка или дефиците лактазы.

По словам врача, люди, страдающие непереносимостью лактозы, также могут испытывать трудности с употреблением молочных и кисломолочных продуктов.

По словам диетолога, дефицит лактазы может привести к снижению потребления молочных продуктов. Это связано с тем, что в них очень мало молочного сахара.



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