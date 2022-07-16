 

США и Египет вместе выражают озабоченность нехваткой продовольствия

16.07.2022, 20:00, Разное
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Власти США и Египта договорились о совместной работе в сфере борьбы с терроризмом и безопасности. Они также выразили озабоченность по поводу нехватки продовольствия во всем мире. После встречи президента США Джо Байдена и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в субботу обе страны опубликовали совместное заявление.
В документе говорится, что президент ас-Сиси (президент) и президент Байден выразили желание встретиться снова в ближайшем будущем для укрепления многогранного партнерства между этими двумя странами. В документе говорится, что американо-египетское оборонное сотрудничество является краеугольным камнем региональной стабильности. Президенты подтвердили важность партнерства, которое отвечает интересам обеих стран. В документе говорится, что президент Байден подтвердил намерение США продолжать оказывать помощь Египту в вопросах обороны и безопасности, а также путем предоставления дополнительной помощи в области безопасности по согласованию с Конгрессом.



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