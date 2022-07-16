Зачем птицам нужны яркие перья, выяснили ученые

Специалисты из Соединенных Штатов Америки, Германии и Китая доказали, что яркое оперение помогает птицам избежать столкновений друг с другом. Исследователи рассказали о результатах работы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты изучили окрас 1780 популяций пернатых и выяснили, что у птиц, проживающих в колониях, перья более яркие, чем у тех, которые живут отдельно друг от друга. Наиболее запоминающимся внешним видом обладают крупные птицы. Они неловкие и не могут совершать резкие маневры, чтобы избежать контакта с другими пернатыми, поэтому их окрас яркий.

Также было доказано, что яркое оперение на брюхе птиц помогаем им защищаться от хищников. Этим они подают сигнал другим пернатым.