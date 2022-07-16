Тройная коса — одна из самых популярных причесок лета 2022: трендовые варианты и техники

Лето является тем временем года, когда можно экспериментировать с нарядами и прическами. Выбирая идеальную укладку, нужно учитывать то, что важно чувствовать себя при этом максимально комфортно, а также выглядеть стильно и привлекательно.

Одной из самых популярных летних причесок являются косы. Вот несколько наиболее популярных причесок, среди которых можно легко подобрать для себя желаемый вариант.

Как лучше всего уложить волосы летом?

Летом мы выбираем максимально простые прически, чтобы волосы при этом не падали на лицо. Одним из самых лучших вариантов является пучок. Также хорошо смотрится конский хвост.

Однако, если ищете более интересную и несколько необычную прическу, то можно поэкспериментировать с самыми различными видами косичек. Это самый настоящий летний хит.

Косы могут быть самых различных вариаций, в частности, таких как простая или французская коса, тонкие африканские косички и многое другое.

Можно расположить плетение низко на затылке. Это отличная летняя прическа, которая поможет сделать образ просто невероятным.

Косы, заплетенные низко на затылке

Эта прическа хорошо подходит абсолютно всем, независимо от длины волос.

Косы, заплетенные низко на затылке, хорошо сочетаются с совершенно любым создаваемым образом. Отлично смотрится плетение из двух прядей.

В сочетании с прямым пробором по центру прическа выглядит просто фантастически. Можно сделать от двух кос и более.

Чтобы получить эффект мокрых волос, нужно нанести небольшое количество геля на пряди.

Тройные косы

Эта прическа идеально подходит для всех тех, кому нравится плетение, расположенное низко на затылке.

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Особенностью плетения является то, что коса заплетается из трех прядей волос. У этой прически есть свои варианты.

Для классического плетения нужно разделить волосы на три части, а затем заплести их в три косы.

Каждую косу завязать отдельно и позволить ей свободно спускаться на затылке.

Также можно несколько видоизменить эту прическу и сплести все три косы вместе. Для закрепления прядей сбрызнуть их лаком для волос. Украсить все это бантиками или бусинами.

Косы фулани

Такая коса имеет несколько особенностей. Она плетется посредине головы. При этом изначально заплетаются пряди у линии роста волос по направлению к вискам, а затем те пряди, которые находятся выше.

Косички фулани имеют множество различных вариаций. Можно заплести их вокруг макушки или же от уха до уха. Можно поэкспериментировать с самыми различными стилями, чтобы создать просто невероятный образ.

Тонкие акцентные косички

Это две косички, расположенные слева и справа от пробора. Эта прическа пользуется огромной популярностью, так как она достаточно простая и помогает создать просто невероятный женственный образ.

Независимо от длины и текстуры прядей, их всегда можно легко заплести в две тонкие косички с каждой стороны головы и позволить им свободно ниспадать.