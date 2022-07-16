 

«Я вам, суки, покажу work-life balance»: Герман Стерлигов проведёт семинар «Как заставить подчинённых работать до 16 часов в сутки»

16.07.2022, 19:32, Разное
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Предприниматель Герман Стерлигов объявил о проведении семинара, на котором он расскажет предпринимателям и управленцам, как заставить подчинённых работать до 16 часов в сутки. Сейчас пришло время «всей страной взяться за гуж», поэтому нельзя больше терпеть «холопов-лежебок», уверен он.

По словам Стерлигова, его семинар подойдёт в том числе и тем, кто управляет «циферным людом», то есть операторами вычислительных машин – тестировщиками, верстальщиками, системными администраторами, эникейщиками, программистами, питонистами.

«Это батраки особые – изнеженные и с гонором. Я научу обращаться с ними так, чтобы они работали, как нормальные люди, но даже не помышляли драпать в Тифлис», – обещает он.

Стоимость участия в семинаре составляет 79 990 рублей, продлится он 4 дня. На одном из рекламных плакатов Стерлигов предстаёт с автоматом, рядом написано: «Я вам, суки, покажу work-life balance». На другом приводится фрагмент интервью бизнесмена газете «Ведомости»:

– А не будет ли у работодателей проблем с трудовым законодательством после вашего семинара? Сотрудники могут пожаловаться на такие методы.– И куда они пожалуются? В ЕСПЧ? Вышел весь ваш ЕСПЧ. А у нас все всё понимают.

Мероприятие пройдёт на слободе предпринимателя, участников разместят в комфортных гостевых домиках, однако электричество и водоснабжение не обещают – для освещения есть лучины, а под пригорком у пастбища имеется баня.

«Ежели кто из обслуги попросит помочь бежать, не обращайте внимания, иной дурной холоп так шуткует. Но сообщить мне о таких шутниках чрезвычайно необходимо, даже ночью», – предупредил Стерлигов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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