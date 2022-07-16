Кадыров и Соловьев обсудили спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров и журналист Владимир Соловьев в ходе встречи в Грозном обсудили тему специальной военной операции, проводимой на Украине, сообщил глава региона.

«В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись, в том числе, и темы специальной военной операции на Украине», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Соловьев также посетил Российский университет спецназа, где, по словам Кадырова, лично убедился в высоком профессионализме инструкторов. Журналист также побывал в Мемориале славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Грозном, а также мечеть «Гордость мусульман» в Шали.

Напомним, Кадыров регулярно публикует сводки со спецоперации в Украине и рассказывает о продвижении войск. Например, он сообщал, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

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