 

Кадыров и Соловьев обсудили спецоперацию на Украине

16.07.2022, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Чечни Рамзан Кадыров и журналист Владимир Соловьев в ходе встречи в Грозном обсудили тему специальной военной операции, проводимой на Украине, сообщил глава региона.

«В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись, в том числе, и темы специальной военной операции на Украине», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Соловьев также посетил Российский университет спецназа, где, по словам Кадырова, лично убедился в высоком профессионализме инструкторов. Журналист также побывал в Мемориале славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Грозном, а также мечеть «Гордость мусульман» в Шали.

Напомним, Кадыров регулярно публикует сводки со спецоперации в Украине и рассказывает о продвижении войск. Например, он сообщал, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04.21 / Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон

23.05.21 / В МИД РФ назвали “коньюнктурной” озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму

19.01.22 / Стали известны детали устроенного Волочковой на борту самолета скандала

23.02.21 / COVID-19 обнаружили у главы Киевской облгосадминистрации

30.03.21 / Казахстанский бизнесмен Сейсембаев назвал пять главных реформ, необходимых Украине

18.09.21 / В мире: Униженной Франции нечем ответить англосаксам

20.08.21 / В Минздраве Украины рассказали, после каких прививок выдается COVID-сертификат

03.06.21 / Треть украинцев столкнулись с уменьшением зарплаты из-за эпидемии коронавируса – опрос

20.07.21 / Названы сроки появления сетей 5G на российском оборудовании

08.07.20 / «Что имеем — не храним» – эксперты объяснили The Hill, чем аукнется США выход из ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика