 

На Украине заявили о возможности обстрела Крыма из американских HIMARS

16.07.2022, 19:30, Новости дня
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Украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове, сообщил представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Полуостров стал превалочным пунктом для перемещения всей техники и вооружений, идущих из материковой РФ в южные районы Украины, сообщил Скибицкий, передает RT.

Напомним, от ударов HIMARS больше всего пострадал город Новая Каховка, где взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.

Между тем СМИ сообщали, что российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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