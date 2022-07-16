 

Швыдкой заявил о возврате всех экспонатов государственного музейного фонда в Россию

16.07.2022, 19:30, Новости дня
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Экспонаты государственного музейного фонда Российской Федерации, находившиеся в недружественных странах, возвращены обратно, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде Российской Федерации, они все вернулись на родину. Вещи, которые остались, по-моему, две или три работы – это работы, принадлежащие частным коллекционерам», – сказал Швыдкой в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что по оставшимся частным экспонатам проводится серьезная юридическая проработка, и выразил надежду, что вопрос удастся решить. Швыдкой уточнил, что владельцы экспонатов пока находятся под европейскими санкциями, потому это сложный вопрос.

Напомним, в числе российских экспонатов, задержанных за рубежом из-за санкций, оказались  Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.

В апреле Швыдкой сообщал, что часть экспонатов, выставлявшихся в Париже, вернулись в Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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