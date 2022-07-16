Мнение: Подписка на подогрев сидений, автоматический портовый терминал и провал польской игроиндустрии

1. Вы уже наверняка слышали, что BMW запустил подписку на подогрев сидений, 18 долларов в месяц. Владеешь машиной 17 лет (как я), будь добр выложить за согретую задницу 220 тысяч рублей (ссылка).



Оно, конечно, не так дорого, если сравнить с лечением последствий переохлаждения, ибо урологи с проктологами счета иногда выставляют негуманные, однако отдавать 220 тысяч за технологию греющего провода — это уже какая-то перверсия, чтобы не сказать грубее. Впрочем, после раскраски логотипа в радужный цвет от BMW многого уже и не ждут.

Новое расширение окна Овертона укладывается в известную давосскую формулу — «К 2030 году у вас ничего не будет, и вы будете счастливы!». Сегодня подписка на подогрев сидений, завтра подписка на пассажирское сиденье, а послезавтра подписка на машину целиком, так как в собственность её вам уже не продадут.

Лично я из этого делаю простой вывод. Если мне паче чаяния понадобится новая машина, куплю что-нибудь нашей сборки или китайца. Европейцы пускай развлекаются без меня — мне эта идеология счастливых бомжей глубоко чужда.

2. Китайцы открыли высокотехнологичный портовый терминал в Хайфе. Он может пропускать через себя миллион контейнеров в год, при этом на нём работают всего лишь 100 человек. Цитирую (ссылка):



Во время экскурсии мне довелось вблизи увидеть источник жизненной силы терминала: восемь автономных 100-метровых мостовых кранов, от которых у вас может закружиться голова, когда вы смотрите наверх с земли. Каждый из этих кранов отвечает за разгрузку 25 морских контейнеров в час, 24 часа в сутки, с судов, пришвартованных к терминалу. Краны получают заказы, извлекают определенные контейнеры в соответствии с четко установленным графиком, а затем опускают их на грузовики, ожидающие внизу, для перемещения на склад и доставки в конечные пункты назначения.

Нам всё это очень на руку. Новый коридор из России в Индию предполагает такой маршрут:

— груз едет в Астрахань по железной дороге;

— перегружается на корабли;

— плывёт по Каспию;

— перегружается в Иране обратно в вагоны;

— едет по Ирану;

— опять перегружается на корабли;

— плывёт в Индию.

Как видите, тут несколько перегрузок вагоны-корабли и обратно. Чтобы маршрут был быстр и экономичен, нам нужны современные портовые терминалы, которые будут загружать-разгружать вагоны в полуавтоматическом режиме.

Или, как вариант, можно пустить по Каспию железнодорожные паромы, чтобы поезда заезжали прямо на них. В СССР такие паромы делали, например, в Комсомольске-на-Амуре и в Северодвинске. Можно возобновить производство — судостроительные заводы в этих городах работают и поныне.

3. За русофобию надо платить. Польская компания CD Projekt, создавшая того самого Ведьмака, и получившая всемирную известность благодаря в том числе русскому сообществу, вступила в полосу неудач. За два года капитализация компании съёжилась вчетверо, и теперь это даже не самая крупная игровая студия в Польше (ссылка).



Впрочем, справедливости ради, русофобия была не единственной проблемой поляков. Киберпанк 2077 разрекламировали как будущий шедевр, а он оказался довольно посредственной для своего бюджета игрой. Сейчас, когда CD Projekt вышел из моды, некоторые игроки начинают думать, что польских игроделов вытягивал только талант писателя Анджея Сапковского — если вычесть вселенную писателя из Ведьмака, от серии игр останутся только бюджетная графика, пошлая приставочная боёвка и натужная в своей избыточности ролевая система.



Да, я понимаю, что Ведьмак — важная часть истории игр, и что третья часть серии стала одним из главных событий второй половины 2010-х годов. Однако провал Киберпанка был закономерен. Мы перехвалили поляков, а сами поляки, воодушевлённые быстрым взлётом, так и не смогли предъявить фанатам конкурентоспособный ААА-проект.

Михаил Коварик, автор чешского Факторио, тем временем продолжает свою борьбу. Игра стоит 500 рублей, но для русских игроков он установил цену в 10’000. Как говорится, «я русофоб, но двадцать долларов — это двадцать долларов» (ссылка).

Пана Коварика уже отменяли в прошлом году, когда он отказался участвовать в общей травле какой-то жертвы БЛМ. Видимо, пану Коварику не понравилось, и он сделал выводы: теперь чех не просто вместе с коллективом, но старается быть первым учеником.

Обновление. Чехи уже переиграли, теперь игра для русских стоит 1000 рублей. Что же, это даже меньше, чем 30 долларов, которые требуют с американцев.