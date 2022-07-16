 

Байден завершил ближневосточное турне

16.07.2022, 18:05, Новости дня
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Американский президент Джозеф Байден закончил свое первое после вступления в должность турне по Ближнему Востоку, сообщил пресс-пул Белого дома.

Байден в субботу поднялся на борт своего самолета в аэропорту имени короля Абдул-Азиза в саудовской Джидде, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пула.

Его проводили должностные лица Саудовской Аравии, включая посла этой страны в США принцессу Риму бинт Бандар, и сотрудники американских дипмиссий в стране.

В ходе своего тура Байден оговорился, заявив, что «чтит эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке.

Также он заявил, что США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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