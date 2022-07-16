 

Американский Dragon добрался до МКС и начал стыковку

16.07.2022, 18:05, Новости дня
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Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX долетел до Международной космической станции и начал стыковку с ней.

Корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Faclon-9 в четверг вечеором, стыковка проходит в автоматическом режиме, за этим следит астронавт НАСА Джессика Уотсон, передает РИА «Новости».

На аппарате на МКС доставлено свыше 2,6 тонн материалов, в том числе провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.

Ранее Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах совместных экипажей на пилотируемых российских и американских кораблях к МКС.

Соглашение необходимо на случай нештатной ситуации отмены или задержки запусков российских или американских кораблей. Оно предусматривает, что в подобных ситуациях на борту МКС будет как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания российского и американского сегментов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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