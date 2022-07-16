Американский Dragon добрался до МКС и начал стыковку
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX долетел до Международной космической станции и начал стыковку с ней.
Корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Faclon-9 в четверг вечеором, стыковка проходит в автоматическом режиме, за этим следит астронавт НАСА Джессика Уотсон, передает РИА «Новости».
На аппарате на МКС доставлено свыше 2,6 тонн материалов, в том числе провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.
Ранее Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах совместных экипажей на пилотируемых российских и американских кораблях к МКС.
Соглашение необходимо на случай нештатной ситуации отмены или задержки запусков российских или американских кораблей. Оно предусматривает, что в подобных ситуациях на борту МКС будет как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания российского и американского сегментов.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет