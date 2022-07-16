Мнение: Эр-Рияд наш?

Немецкий Welt пишет, что Джо Байден чуть ли не напрасно полетел в Саудовскую Аравию. Что ему не стоит расчитывать на почести и роскошный прием. Тем более на результативные переговоры…

То ли дело визит в Саудовскую Аравию Дональда Трампа в 2017 году, когда тогдашнему президенту США выделили отдельную гостиницу и устроили шоу в виде танцев с саблями.

Но почести, оказанные Владимиру Путину, затмили и прием Дональда Трампа.

Дословно: «Больший шик и почет трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика».

А вот у Джо Байдена, пишет Welt, нет никаких перспектив на роскошный прием и почести: «Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания».

Это потому что Эр-Рияд наш? Или потому что Байден – не Путин? И даже не Трамп? Или как?

На снимках:

Джо Байден в Саудовской Аравии, июль 2022 года, фотография отсюда

Владимир Путин в Саудовской Аравии, октябрь 2019 года, фотография отсюда

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