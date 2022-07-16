Мнение: РККА и “2 миллиона изнасилованных немок”?

Историк Егор Яковлев про миф об "изнасилованной Германии".

Как создаются на западе подобные фейки мы недавно могли наблюдать на примере истории с массовыми изнасилованиями от Денисовой.

Кстати, заметили, как тема изнасилований украинок российскими военными практически пропалаа из медиа. Корявое исполнение практически выжгло эту тему и про нее предпочитают просто не вспоминать.

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