 

Мнение: РККА и “2 миллиона изнасилованных немок”?

16.07.2022, 17:45, Разное
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Историк Егор Яковлев про миф об "изнасилованной Германии".
Как создаются на западе подобные фейки мы недавно могли наблюдать на примере истории с массовыми изнасилованиями от Денисовой.

Кстати, заметили, как тема изнасилований украинок российскими военными практически пропалаа из медиа. Корявое исполнение практически выжгло эту тему и про нее предпочитают просто не вспоминать.

Источник: Colonel Cassad



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