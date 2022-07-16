Израильская фирма, которая должна была печатать паспорта хороших русских, объявила о банкротстве

Израильская компания «Гонтермахер и партнёры», которая должна была печатать и рассылать паспорта хороших русских, объявила о банкротстве. В связи с этим всем, кто заказал удостоверение, предстоит доплатить до 50 евро, чтобы всё-таки его получить.

ИА «Панорама» взяла комментарий у одного из сооснователей фирмы. Он призвал не делать из происходящего проблемы – в своё время о банкротстве объявляли и Ротшильды, и Рокфеллеры, и Уолтоны.

«Я вам передам одну мудрость, которую мне озвучила ещё бабушка: не надо поднимать гевалт прежде времени, – сказал он. – В бизнесе и такое бывает. Перерегистрируемся, будем работать дальше. Вопрос только в том, хотите ли вы быть хорошим русским. Если да – сдаём ещё по 50 евро и не делаем никому нервы»

Бизнесмен предупредил, что те, кто откажется доплачивать, хорошими русскими уже не станут – их внесут в специальный список и «сделают про них выводы». В то же время существуют параллельные фирмы, зарегистрировавшие торговые знаки «Нормальный русский», «Терпимый русский», «Сносный русский» – они, скорее всего, не будут отказываться от сотрудничества с «отказниками», а наоборот попытаются их привлечь.

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