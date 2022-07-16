Личное: “Ад для самооценки”

Я увидела вчера, что никто почти не понимает, как формулировки влияют на поле.

На поступки формулировки напрямую не влияют. Но они влияют на установки и тем самым – на события в поле, включая даже внешние.

У всех почти народов существовало поверие, что словами можно “сглазить себя”, поэтому ляпнув что-то не то, надо плюнуть три раза через левое плечо или постучать по дереву.

Я в ближайшее время постараюсь графически вам показать, как формулировки влияют на события в вашем поле.

А пока предлагаю начать с письма намного проще, чем вчерашнее, потому что автор – рапан.

Хочется разбирать письма рыб, которые у меня накопились, но у вас это плохо получается, вы никак не можете увидеть разницу между короной рыбы с потенциалом и короной рапана. Корона рапана не просто большая, рапан воспринимает реальность через нее как через пестрый витраж на стекле. У рыбы с потенциалом остатки короны подобны пятнам грязи на стекле окна, через которое пейзаж за окном выглядит не таким ясным. Когда вы говорите про корону рыбы, вы должны давать себе отчет, что автор скорее всего сам видит грязь на стекле, но ленится стереть, потому что не придает этому значения.

Рыбу от нерыбы отличает небрежность по отношению к “мелочам”, в кавычках, потому что это не мелочи.

Давайте начнем с простого письма, а потом разберем более сложное.

financier_nk

Здравствуйте, Эволюция. Я читаю Ваш блог относительно недавно. Прошу дать мне совет, как поступить.

С виду кажется, что ситуация легко решаема. Но совсем короткое время назад я считала ее чуть ли не катастрофой и концом привычной мне действительности. Хочу – конкретики.

(Вот первая формулировка автора. Она сразу берет руководство на себя. Ее ситуация очень плохая, а она сообщает, что нам должно казаться, что она легко решаема. Она пишет письмо с такой установкой-буфером и не получит ничего полезного от разбора письма, если не снимет буфер)

Постараюсь кратко, насколько возможно, перенести сюда историю:

Мне 21 год, ему 22, в начале общения нам было по 19 и 20 лет соответственно. Учусь в университете, живу в Петербурге, он родился, учится и живет в Москве, на курс старше. У меня есть квартира в Петербурге, у него есть квартира в Москве, каждый живет один. Отношений у меня еще не было (я считала, что отношения нужно если и строить, то сразу серьезные, а если серьезные, то по большой любви, а большой любви у меня и не было). У него – было несколько девушек, плюсом какие-то девушки попадались и просто без отношений.

Обоих на тот момент полностью обеспечивали родители.

(Автору родители обеспечили квартиру, скорее всего сняли, но она пишет “у меня есть”, как будто она купила себе квартиру в Питере, приехав из глубинки. Вот эта формулировка – привычка к понтам и это очень плохо для самоуважения)

Познакомились ним в июне 2020 года в социальной сети в начале карантина, все сидели по домам. Он – симпатичный парень, показался мне веселым, умным и обаятельным, при этом спокойным и рассудительным. У меня с ним совпали многие интересы и чувство юмора, поэтому общение приносило положительные эмоции.

Симпатию друг к другу обозначили через месяц общения. Он начал разговоры о том, что ему хотелось бы встретиться. Поскольку я тогда находилась в своем родном городе, который был намного дальше от Москвы, чем Питер, я поставила курс на сентябрь, когда я снова приеду учиться и он сможет приехать ко мне. Он хотел приехать раньше, но я этот вопрос как-то гасила.

Я думаю, нужно обозначить, почему я не хотела с ним видеться и ставила конкретные сроки.

От природы я довольно красивая девушка, на меня часто обращали внимание, но за 1 курс университета я набрала около 20 килограммов, то есть на момент знакомства с ним я весила около 80кг – меня это не особо напрягало до этой истории, я не видела разницы, но при обдумывании возможности встречи с ним я трезво взглянула на себя в зеркало и поняла, что то состояние, до которого я себя довела, выглядит жутко. Так как меня занимали другие проблемы (кризис и депрессия из-за переезда в другой город и смены окружения) я проблемы практически не замечала.

(На первом курсе она уже стала толстой, поэтому не понятно, когда на нее “обращали внимание”, возможно в школе? Из-за плохой рефлексии ее “не напрягал” лишний вес, то есть у нее был разрыв с реальностью и в университете она ни с кем почти не общалась, сидела дома и ела. При этом она описывает общение с парнем строго сверху, величественно. То есть “поставила курс” на ЗВ и корону)

Я хотела ему нравиться не только внутренне, но и внешне. Он видел только мои старые фотографии (сделанные до 1 курса и переезда) и представлял меня такой, а я его не разубеждала. Об этой ситуации он не знал.

(“Не разубеждала” вместо “сознательно поддерживала его заблуждение”, “давала ему неактуальные фото”. Что это? )

Я решила, что двух месяцев мне хватит, чтобы похудеть до прежнего состояния и снова прилично выглядеть.

К концу августа общение стало регулярным, переписки каждый день без перерыва, звонки. Мы сблизились, стали обсуждать не только легкие темы, но и проблемы. Бывали ссоры, мелкие и крупные. После них я всегда шла в игнор, мирился первым он. Начинал диалоги он, первым звонил он, интересовался мной и моей жизнью больше, чем я им. Я инстинктивно практически всегда вела себя более пассивно, да и зачем было напрягаться, если все шло хорошо и без этого. Он говорил, что наше общение приносит ему радость, что я ему приятна, очень нравлюсь и он хочет поскорее встретиться. Он предлагал и пытался уговорить поехать вместе куда-то, несколько раз получал отказ и ссылку на сентябрь и в итоге успокоился.

К сентябрю я не похудела. Его приезд стал мне сниться в качестве ночного кошмара. Я категорически не хотела, чтобы он увидел меня такой.

(Все перечисленные ее установки приводят к тому, что мотивации похудеть нет. Ведь раз она так величественна, раз ее паж на коленях, можно и дальше много есть. Обратите внимание, какими словами она описывает его ничтожность, перечислите эти слова. Его СЗ очень большая, но она ломает себе рефлексию и создает установку своего превосходства, поэтому у нее нет энергии на изменения)

Ввиду продолжения карантина я осталась на дистанционном обучении в своем родном городе и посчитала, что это будет хорошим оправданием для того, чтобы отложить встречу еще на некоторый срок. Он брыкался, но я сказала, что если он попробует приехать без разрешения и предупреждения, то я закончу общение.

(То, что она ему пишет – это ее поступки, но она формулирует еще хуже, чем пишет ему. “Он брыкался”, “без разрешения”, она угрожает ему “закончить общение”. И обратите внимание, она пишет это сейчас, хотя сейчас она уже как раздавленная курица, но она с наслаждением вспоминает как царила, хотя царила в иллюзиях. Такая установка не даст ей прийти в себя)

За следующие пять месяцев общаться мы стали еще ближе, с его стороны уже открыто шли диалоги о том, что он чувствует ко мне, что хочет быть рядом. Все это время он меня поддерживал эмоционально и по учебе. Общение с ним было очень теплым, он мне нравился. Но ничего серьезного или сильного я к нему не чувствовала, как казалось. Я к нему привыкла, воспринимала как должное, пропало желание ему нравиться, появилось ощущение, что он просто делает то, что должен и все его проявления симпатии ко мне — это обыденность. Могла начать ссору без причин из-за плохого настроения, случайно оскорбить его или обидеть, после этого он морозился, но довольно короткое время, потом снова мирился.

(Она перебирает в шкатулке какой плохой она была и как он все терпел. То есть она и сейчас продолжает кормить свою корону-кровопийцу и упиваться былой властью. Вот что такое формулировка. Это установка в поле в настоящий момент, а не в прошлый. Кто понимает почему? И как она должна корректно формулировать то, что было?)

Все это время я продолжала кормить его отговорками о том, что да, когда-нибудь мы встретимся, но я ничего не обещаю, что ему должно хватать возможности общаться со мной в интернете. Я откровенно понимала, что он воспринимает меня как девушку, но на все его попытки начать разбор полетов делала вид, что не понимаю, о чем он говорит и смещала тему.

Общее напряжение от подвешенного состояния нарастало, я тоже начала чувствовать, что мне не хватает его физического присутствия, мне надоели диалоги в сети, но делать я ничего для этого не хотела, отказывалась приехать или чтобы он приехал. Мне хотелось настоящих эмоций – их я могла получить в конфликтах, на которые я зачастую неосознанно его выводила без повода. Он несколько раз спрашивал меня, замечаю ли я, что что-то у нас идет не так, что появилось какое-то непонимание и раздражение – я отвечала, что это нормально и при сближении необходимы терки. К тому времени уже не было каких-то табуированных тем или неловкости, все обсуждалось как есть. (кроме этой моей Проблемы, разумеется)

Настал момент решающего разговора. (К тому моменту я уже поняла, что тоже влюблена и хочу какого-то развития, но проблема моя, из-за которой изначально и был отказ от всякого дальнейшего развития до ее решения – не была решена и я не собиралась с силами, чтобы ее решать.)

Инициатором был он. Мы с ним объяснились, он сказал, что это больше не может так продолжаться, что у него еще ни разу не было такой ситуации, что отношения никуда не развиваются, если бы мы жили в одном городе или хотя бы могли видеться, мы бы уже стали парой. Что ему непонятна причина, по которой я так сопротивляюсь встрече, если его чувства взаимны. И возможно, я просто удовлетворяю им свою потребность в эмоциях и мне нужно найти хорошего парня поближе. Я думаю, это и было приглашением на попрощаться.

И в этот момент я совершила ошибку, как мне кажется.

Из-за его слов о сублимации я решила задеть его в ответ и дала задний ход. Сказала, что все это время думала, что мы просто дружим в интернете и во время нашего с ним общения у меня и были отношения с другим парнем, которые уже успели начаться и закончиться.(получается, оболгала себя осознанно, чтобы не потерять лицо, как мне тогда казалось).

Он сразу ушел в агрессию, обвинив меня в том, что все это время ни с кем не встречался, потому что считал, что наши отношения начались заочно, и я прекрасно видела, что он влюблен в меня, и поощряла это (да, я правда это поощряла). Сказал, что если я и правда этого не понимала, то я просто дура, а если понимала, то это как минимум очень некрасиво по отношению ко всем.

Я ответила, что я ему ничего не обещала и не запрещала, что по-другому и быть не могло, надо быть разумными и понимать, что у нас никогда ничего не получится.

(Я просто физически не могла заставить себя сказать правду о том, почему я откладываю встречу.)

После этого еще час спорили. Он хотел ехать ко мне на следующий же день и выяснять отношения вживую, я шла в резкий отказ, говорила, что мне это не нужно и лучше оставить все как есть (я пыталась остановить колесо, которое сама же и раскрутила), мне хотелось сохранить хотя бы то, что у нас было.

Следующим утром его мама попала в аварию, это его как-то отрезвило и меня тоже, мы замяли ночную тему и к ней больше не возвращались, но и диалог не клеился. Он начал морозиться, перестал проявлять инициативу, перестал быть живым, я никак не реагировала, общение резко сократилось до приличного минимума. Он как обычно сам инициировал диалоги, но быстро становился вялым, несколько раз откровенно говорил, что не знает, что говорить мне и о чем говорить. На фоне этого случилась еще одна ссора.

В ночь под Новый Год он предложил помириться. Я отвечала агрессивно, сказала, что мне надо подумать, прощать ли его. Он сказал, что не хочет, чтобы кого-то кто-то прощал, хочет, чтобы мы попробовали разобраться вместе. Я в ответ реагировала так же агрессивно.

Наутро все опять замялось, решили общаться как было. Но он уже явно начал поворачиваться ко мне боком, четко очерчивать свою территорию и меня туда уже не впускал. Я приходила в состояние недоумения и шока, пыталась заставить пустить, лезла туда, потому что не понимала, почему меня выгнали с моего насиженного места. Почему теперь я инициатор, я – активная сторона, я должна искать подход? Его уже проявляющееся равнодушие было мне непривычным.

В середине января 2021 года я решила, что он испортился за время нашего общения и не ценит меня, что так больше продолжаться не может и решила серьезно поговорить. Разговор не задался с самого начала, и я решила пугнуть его, чтобы он “ осознал, как неправильно поступает по отношению ко мне”. Послала его на три веселых (я знаю, как это мерзко выглядит) и кинула в блок везде. О возможном конце я тогда даже не думала, из-за всплеска агрессии я поступила так, как поступила. Опять сохранила лицо, как тогда считала.

Два месяца я находилась в полнейшем раздрае, занималась своими делами через силу, чувствовала себя брошенной, покинутой и несправедливо недооцененной.

Поняла, что скучаю сильно, хочу его вернуть, осознала, что винить мне его не за что, он был прав в той ситуации, а я – не очень. Почувствовала вину.

В марте 2021 года на очередной тусовке с друзьями я напилась и написала ему. Я решила подползти тихо и после нелепого разговора на тему “как твои дела” последовало робкое предложение помириться. Он ответил – хорошо.

И начался ад для моей самооценки. Отныне все общение инициировалось мной, были только переписки, нелепые светские темы – погода, учеба. Отвечать стал долго, ссылался на занятость, хотя раньше ворчал на меня за такое. Чувствовала огромную разницу, конечно. Ко мне повернулись уже не просто боком, а в принципе другой стороной. Подумала, что перетерплю до своего приезда к нему, а тогда все уже точно будет нормально. Хотелось уже просто увидеть его и закрыть гештальт. (встретиться наконец-то, ведь все этого так ждали, а там будь что будет.)

(Это все сами анализируйте. Что тут с ее формулировками и установками?)

Одновременно с этим начала резко и быстро худеть (в итоге за короткий срок сбросила больше веса, чем набрала до начала истории), заниматься собой, уехала обратно в Питер, наладила все старые связи, завела новые, занялась собой. При этом все равно имелся ориентир, потенциальная встреча толкала меня заниматься своей внешностью, гардеробом, я взяла в руки гитару после многолетнего перерыва и снова начала играть. Были попытки вступить в отношения, но заканчивались быстро, я понимала, что не нужно вплетать других людей в свои попытки забыться и отвлечься.

(То, что она называет “ад для самооценки”, это качание ее короны и даже падения периодические из-за рефлексии его значимости. Корона качается и падает, когда вы снимаете свой ЗВ. Именно это позволило ей похудеть, появилась мотивация к изменениям. Поэтому если вы хотите сидеть в короне и гробить ресурсы, сидите. Если хотите изменений, снимайте ЗВ, признавайте свои желания, потом снимайте корону, признавайте свои слабости и получите мотивацию для работы)

Общение текло редко и спокойно, с некоторыми мелкими конфликтами (опять же, из-за моих периодических попыток отвоевать обратно его границы, которые он уже не просто очертил, а обнес каменной стеной). Были паузы длиной в несколько месяцев, я пыталась держать дистанцию и не навязываться, откликаться только на его инициативу.

В мае 2022 года запланировала поездку с подругой в Москву буквально дня четыре. Сообщила ему о том, что хотела бы встретиться. Он согласился. Когда уже приехала – позвонил, встретил, сказала, что не хочу нигде гулять и просто хочу в гости. Когда я впервые увидела его, словила чувство ирреальности, не могла поверить, что он живой человек, а не просто картинки, поэтому большую часть дня и вечера была в ступоре. У него дома мы пили(немного), он показывал мне все, рассказывал, немного играли, что-то посмотрели – в основном просто сидели и разговаривали. Никакого выяснения отношений не было. Я тему не начинала, боялась конфликта и решила просто жить моментом.

Сначала он был слегка агрессивен, по виду волновался, кидал мне шпильки в тему и нет. К вечеру стал мягче – начал обнимать меня, спрашивал, почему я приехала на такой маленький срок, я пригласила его приехать ко мне в Петербург. Уснули в обнимку, ранним утром я проснулась и уехала, пока он спал. Потом была еще встреча, но уже не личная, в компании других людей, конкретных впечатлений о ней не было.

Последняя встреча была короткой (и моей инициативой) – за час перед моим отъездом он приехал к месту, где я остановилась в Москве, и мы просто сидели около подъезда и разговаривали – потом я сразу уехала. Он обещал приехать, как только у него все решится с дипломом и с работой.

После этого наблюдалось потепление, начались звонки и какая-то инициатива с его стороны (щипцы с моей тоже были, поэтому и было это непостоянно и зыбко). Я почувствовала, что мне готовы уступить, и опять начала лезть. Ждала его приезда, старалась заняться собой, учебой, своим маленьким бизнесом, была на практике по специальности. Чем больше я упарывалась своими делами, чем больше уставала, тем больше теряла берега, тем агрессивнее и злее становилась, сильнее давила на него.

Под конец всего этого цирка он уже прямым текстом сказал мне, что я “бу ему мозги и я его заколебала. Меня будто ошпарило, у меня начался психоз такой силы, я дистанцировалась, но за неделю дистанции я до такой степени себя накрутила, что мне казалось уже физически, если я что-то не сделаю прямо сейчас – я умру. Я начала искать психологов, потом резко поменяла вектор. Купила билеты на самолет.

Спросила у него, могу ли я конкретно к нему приехать, обозначила возможные даты. О причине приезда он меня не спрашивал, просто согласился, купили билеты.

Думала, что лечу скандалить, что люблю его, а в случае его отказа я готова чуть ли не убить его и себя. Но я не понимаю, действительно ли люблю его или просто веду себя как ребенок, у которого родители забрали игрушку и передарили по причине того, что тот вяленько играл с ней. Все обдумав, я пришла к выводу, что, раз уж мне необходима встреча и какой-то разговор, лучше спокойно обсудить все, что произошло, извиниться где-то и попрощаться.

(Здесь что у нее с установками?)

Не хочу настаивать на чем-то и обвинять, он поступает так, как считает нужным, и он мне ничего не должен. Моя агрессия – следствие моего инфантилизма, судя по всему, от которого мне пора избавляться. Ситуация в каком-то смысле послужила толчком для перестройки моих ценностей и убеждений насчет себя, моего отношения к людям и окружающей меня действительности.

Я не понимала почему он тогда за такое короткое время отстранился и закрылся, стал равнодушным, казалось, что на его отношение повлияли внешние факторы – другие девушки, например. То, что он испортился как человек. Только сейчас, написав это письмо, я похоже смогла отследить причину этих изменений.

Дорогая Эволюция, я действительно заруинила таким тупым способом возможные нормальные отношения еще на стадии эмбриона? Мне нужно было пережить это, чтобы понять, что я неправильно поступаю? Или отношений принципе не могло быть из-за расстояния? Почему он просто прямо не сказал мне, что я ему не нужна, когда можно и нужно было? Мне нужно услышать прямой ответ, чтобы успокоиться, даже если он будет не в мою пользу. В таких ситуациях вообще нежелательно выяснять что-то и выходить на длинный разговор, но можно ли тут обойтись без него? Я хочу, чтобы у меня не осталось чувства незавершенности и сожалений.

Буду рада, если опубликуете мое письмо, готова к разбору и к критике.

(Автор думает, что если не разрешит мне дать ей “прямой ответ”, я буду юлить и беречь ее корону)