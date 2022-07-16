 

В Запорожье из-за вручения повесток водителям образовалась огромная пробка

16.07.2022, 16:43, Новости дня
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В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области началось массовое перекрытие движения, водителей автомобилей начали проверять и раздавать им повестки.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлена огромная пробка, образовавшаяся из-за блок-поста, передает RT.

В подконтрольной Украине части Запорожья перекрывают движение – всех автомобилистов проверяют и раздают повестки.

Член облсовета военно-гражданской администрации Владимир Рогов уточнил, что ВСУ проводят массовые облавы по всем районам.

В июне в Киеве сотрудники полиции и военкоматов выдали 219 повесток о мобилизации мужчинам, которые после начала комендантского часа посещали ночные клубы или гуляли по городу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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