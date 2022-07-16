Журналистка живущая в Санкт-Петербурге, но якобы из Германии, рассказала о преступлениях киевского режима в Донбассе

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16.07.2022, 16:42, Новости дня
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Немецкая журналистка Алина Липп, живущая и работающая в России, раскрыла подробности о якобы преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.

«Люди здесь (в Донецке) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – бездоказательно заявила Липп в интервью сайту The Grayzone, передает РИА «Новости».

Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.

«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.

Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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