Кредиторам «Нафтогаза» рекомендовали отклонить просьбу о приостановке выплаты долга

Кредиторам украинской государственной энергетической компании «Нафтогаза» настоятельно рекомендовали отклонить ее просьбу о приостановке выплаты долга.

«Совет – проголосовать против», – сказал один из инвесторов агентству Reuters, передает РИА «Новости».

Ранее «Нафтогаз» заявил, что из-за российской спецоперации компании не хватает денег по еврооблигациям, и попросил отсрочить платежи на два года. Отмечается, что сейчас ведутся консультации с нанятой лондонской юридической фирмой Dechert.

Как отметили в Reuters, запрос украинской компании застал многих кредиторов врасплох, поскольку до выплаты в 335 млн долларов осталось чуть больше недели. Далее необходимо будет выплатить 600 млн долларов с погашением в 2024-м году, на 500 млн с погашением в 2026-м.

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