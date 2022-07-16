 

Враги внутри – пора в Украину

16.07.2022, 16:33, Новости дня
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Жительница Москвы после конфликта с сыном написала на него донос в МВД, пожаловавшись, что он уклоняется от службы в армии.

По этим данным, 26-летний Кристиан проживает в Москве в одной квартире с мамой. Он учился в РАНХиГС и хотел заниматься бизнесом, связанным с информационной безопасностью.

Война в УкраинеВ начале 2022 года он был вынужден остановить предпринимательскую деятельность, что послужило дополнительным поводом для конфликтов в семье.

Отношения накалились до такой степени, что женщина пошла на радикальные меры. За три месяца до 27-летия сына она решила поставить в известность силовиков о том, что Кристиан не служил и не хочет отдавать долг родине, написав официальное обращение в МВД. В нем женщина рассказала о том, что ее ребенок в важные для страны дни уклоняется от воинской службы.

13 июля житель поселка Горки-1 (Московская область) написал в полицию заявление на свою жену из-за ее взглядов на так называемую специальную военную операцию России в Украине.

Мужчина «попросил принять меры» по отношению к жене. Он рассказал, что она «выражает антироссийские настроения, связанные с проведением СВО, и настраивает против правительства общего ребенка». Полиция начала разбирательство.



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