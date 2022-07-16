Мнение: Ответная шутка

Reuters сообщил, что Госдепартамент США одобрил поставку 6 установок HIMARS Эстонии, которая может стать седьмой страной в мире, на вооружении которой есть РСЗО (помимо США и Украины и это Румыния, Сингапур, ОАЭ и Иордания).

Партия на 500 млн долларов будет включать ракеты, запчасти и техническую поддержку HIMARS, которые в максимальной комплектации, с дальностью 300 км, будут будут способны дотянуться до Санкт-Петербурга.

По всей видимости, это такой ненавязчивый ответ на угрозы вторжения в Прибалтику по какому угодно поводу. Вы пошутили, мы посмеялись. Как там у вас говорилось – не смешите наши Хаймарсы?

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