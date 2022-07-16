 

Сеть «Вкусно и точка» заменит кофейные зёрна гороховыми

16.07.2022, 15:57, Разное
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Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» анонсировала изменения в меню, которые позволят поддерживать прежний уровень цен в условиях инфляции.

Так, по словам администрации, кофейные зёрна в аппаратах будут заменены гороховыми.

В сети пояснили, что в условиях логистических сложностей и проблем с частью прежних позиций в меню, будет разумно пойти на такой шаг. Владельцы бизнеса рассказали, что, несмотря на обновлённые ингредиенты, традиционные названия напитков будут сохранены. Кофеманы смогут выпить привычные латте, эспрессо, американо, капучино и моккачино.

– Изменится только вкус напитка. И возможно, он не будет настолько чёрным, но останется не менее полезным и таким же доступным по цене, – уточняется в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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