Как добавить шика в повседневный образ не в ущерб собственному комфорту: стильные фишки на лето 2022

Летом каждая женщина оказывается перед серьезным выбором. С одной стороны, хочется носить роскошные наряды и быть неотразимой. С другой стороны, хочется чего-то удобного, в чем будет не жарко. Дизайнеры предлагают вашему вниманию несколько стильных фишек, совмещающих в себе шик и комфорт.

Вязаное платье

Длинные и короткие платья ручной или машинной вязки – настоящий писк текущего сезона. Ажурная одежда смотрится невероятно роскошно и женственно, они делают образ нежным и романтичным. Что немаловажно, в таких платьях не очень жарко, и они не стесняют движений. При этом они хорошо лежат по фигуре, подчеркивая силуэт.

Бермуды

Шорты – это один из ключевых предметов гардероба на лето. Но найти идеальный вариант, бывает непросто. И, кажется, мода на бермуды решила эту проблему. Такие шорты достаточно длинные, поэтому не выглядят вульгарными. В них даже на работу можно ходить. А благодаря свободному крою в них абсолютно не жарко и очень комфортно.

Длинное белое платье

Что может быть романтичнее длинного белого платья из легкой дышащей ткани? Это и роскошно, и удобно. В таком наряде можно ходить “и в пир, и в мир”. В нем приятно прогуливаться по парку или ходить под магазином. Добавив немного стильных аксессуаров, можно сходить в таком наряде на вечеринку или на официальное мероприятие.

Брючный костюм

В гардеробе каждой деловой леди должен быть яркий брючный костюм из натурального льна. Он отлично соответствует офисному дресс-коду. При этом в нем совершенно не жарко. А благодаря свободному крою он не стесняет движений.

Длинная белая юбка

Белая юбка длиной ниже колена – это базовая летняя вещь, которая просто обязана быть в гардеробе каждой модницы. Это универсальное решение можно использовать в разных обстоятельствах, меняя верх. Так, надев короткий топ, вы получите образ для прогулки или пляжной вечеринки. С футболкой получится прекрасный повседневный образ для похода по магазинам. А при помощи объемного пиджака можно создать стильный офисный наряд.

Джинсы

Казалось бы, джинсы – это очень обыденная вещи. Но если выбрать правильный фасон, можно создать по-настоящему шикарные образы. Дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение моделям прямого кроя из светлого материала. Это просто идеальная база для создания удачных повседневных образов в спортивном стиле.

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Юбка-макси

Еще один маст-хев этого летнего сезона – яркая юбка в пол в стиле бохо. Несмотря на то что вещь кажется специфической, на самом деле она вполне универсальная. В ней очень удобно бегать по делам по городу, ведь она не сковывает движений и дарит ощущение прохлады. К тому же, на основе этой юбки можно создать вполне удачный образ для вечеринки.

Классические брюки

Не только деловым леди, но даже простым домохозяйкам пригодятся классические брюки широкого кроя с высокой посадкой. В них очень удобно и совершенно не жарко, даже когда столбик термометра зашкаливает. Классические брюки выигрышно смотрятся не только с белой рубашкой. Его вполне можно сочетать с яркими блузами и короткими топами в спортивном стиле. Обувь тоже может быть разной: подойдут и туфли, и босоножки, и кроссовки.