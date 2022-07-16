Военные ДНР забрали трофейное натовское оружие

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики забрали в качестве трофеев стрелковое натовское вооружение, которое применяли украинские боевики.

Оружие захватили на позициях ВСУ во время спецоперации на разных локациях ДНР, передает РИА «Новости».

В числе захваченного – немецкий пистолет-пулемет турецкого производства, разработанный фирмой Heckler & Koch, модель МР-5, копия израильского пулемета Negev, произведенная по лицензии на Украине.

Ранее трофейную технику ВСУ и образцы иностранного вооружения выставили в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022».

—