 

Военные ДНР забрали трофейное натовское оружие

16.07.2022, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики забрали в качестве трофеев стрелковое натовское вооружение, которое применяли украинские боевики.

Оружие захватили на позициях ВСУ во время спецоперации на разных локациях ДНР, передает РИА «Новости».

В числе захваченного – немецкий пистолет-пулемет турецкого производства, разработанный фирмой Heckler & Koch, модель МР-5, копия израильского пулемета Negev, произведенная по лицензии на Украине.

Ранее трофейную технику ВСУ и образцы иностранного вооружения выставили в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.20 / Мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

11.01.22 / В Кремле оценили заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане

11.06.22 / «Россети» восстановили электрические связи между Белгородской и Харьковской областями

01.11.21 / Французские военные упорно не замечают российских специалистов в Мали

07.12.21 / Диалог с Путиным ради второго срока – «Вести» выяснили, зачем Зеленский вспомнил о переговорах с Россией

12.06.21 / США пообещали Украине «летальную помощь»

10.01.21 / Россия пока не получит крупных обновлений Wi-Fi

26.03.21 / Подлодку «Магадан» спустили на воду в Петербурге

18.11.21 / Вирусолог объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов

17.01.22 / Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика