Украинские СМИ и порталы продолжили пользоваться русским как основным языком
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Несколько украинских новостных изданий продолжили использовать русский язык в качестве основного, несмотря на вступивший в силу закон о государственном языке.
Издания УНИАН, «Украинская правда», «Страна.ua», интернет-магазин Rozetka по умолчанию предлагают пользователю русскую версию, передает РИА «Новости».
При этом часть СМИ сообщили о вступивших в силу требованиях закона о госязыке.
«У сайтов, страниц в соцсетях, приложений магазинов и предприятий основная страница должна быть на украинском языке. Он должен загружаться для пользователей по умолчанию. Любой товар с компьютерной программой должен быть оснащен украинским интерфейсом: стиральные машинки, кнопки телефонов, автомобили и так далее», – сообщило УНИАН.
Напомним, в субботу в Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов).
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет