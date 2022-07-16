 

Украинские СМИ и порталы продолжили пользоваться русским как основным языком

16.07.2022, 15:20, Новости дня
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Несколько украинских новостных изданий продолжили использовать русский язык в качестве основного, несмотря на вступивший в силу закон о государственном языке.

Издания УНИАН, «Украинская правда», «Страна.ua», интернет-магазин Rozetka по умолчанию предлагают пользователю русскую версию, передает РИА «Новости».

При этом часть СМИ сообщили о вступивших в силу требованиях закона о госязыке.

«У сайтов, страниц в соцсетях, приложений магазинов и предприятий основная страница должна быть на украинском языке. Он должен загружаться для пользователей по умолчанию. Любой товар с компьютерной программой должен быть оснащен украинским интерфейсом: стиральные машинки, кнопки телефонов, автомобили и так далее», – сообщило УНИАН.

Напомним, в субботу в Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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