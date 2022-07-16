Орешкин сообщил, что инфляция в России в 2023 году будет ниже, чем в ЕС

Помощник президента РФ Максим Орешкин признал, что инфляция в РФ во втором квартале 2023 года может быть ниже, чем в ЕС.

Он отметил, что важную роль в этом вопросе играет самодостаточность РФ в основных ресурсах – энергетических, продовольственных и материальных.

Европейская комиссия повысила свой летний экономический прогноз инфляции в ЕС на 2022 год до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. К 2023 году инфляция в ЕС может достичь 4,6%.

По словам Паоло Джентилони (еврокомиссара по экономическим вопросам), инфляция в еврозоне достигнет 8,4% в третьем квартале. После этого она будет неуклонно снижаться из-за снижения цен на энергоносители.