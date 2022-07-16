 

Пьяный полицейский устроил ДТП в Воронеже

16.07.2022, 13:59, Новости дня
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В Воронеже нетрезвый сотрудник полиции в нерабочее время устроил аварию и скрылся с места происшествия, Сообщили в региональном ГУ МВД.

«Накануне в 23.30 (мск) в Воронеже на улице Богдана Хмельницкого у дома 38 произошло столкновение автомашин Kia Rio и Skoda Octavia, виновник происшествия с места ДТП скрылся», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В результате аварии никто не пострадал, сотрудники ГИБДД задержали виновника аварии.

«Установлено, что автомашиной Skoda Octavia управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОП № 1 УМВД РФ по Воронежу. По результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По решению начальника областного главка однозначно сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители и начальник городского отдела полиции будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – заключили в пресс-службе ГУ МВД.

В ноябре в Тюмени нетрезвый замначальника следственного отдела на автомобиле BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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