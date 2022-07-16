 

Киев заявил о приговоре помощнице замглавы ВГА Херсонской области

16.07.2022, 13:59, Новости дня
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Помощницу заместителя руководителя военно-гражданской херсонской администрации Кирилла Стремоусова осудили в Украине на пять лет, сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

«На 5 лет тюрьмы осуждена помощница назначенного Россией заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова», – цитирует Дехтяренко ТАСС.

Отмечается, что женщина якобы продвигала в Сети лозунги в поддержку РФ и распространяла призывы к восстановлению СССР.

По данным Дехтяренко, ее задержали в Ивано-Франковске. В ходе обысков у нее нашли российский паспорт и компьютерную технику, где нашли «доказательства сотрудничества с Россией».

При этом СБУ не приводит имя осужденной. В Херсонской области на данный момент не подтвердили эти данные.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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