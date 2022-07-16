Киев заявил о приговоре помощнице замглавы ВГА Херсонской области

Помощницу заместителя руководителя военно-гражданской херсонской администрации Кирилла Стремоусова осудили в Украине на пять лет, сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

«На 5 лет тюрьмы осуждена помощница назначенного Россией заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова», – цитирует Дехтяренко ТАСС.

Отмечается, что женщина якобы продвигала в Сети лозунги в поддержку РФ и распространяла призывы к восстановлению СССР.

По данным Дехтяренко, ее задержали в Ивано-Франковске. В ходе обысков у нее нашли российский паспорт и компьютерную технику, где нашли «доказательства сотрудничества с Россией».

При этом СБУ не приводит имя осужденной. В Херсонской области на данный момент не подтвердили эти данные.

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