 

Мнение: Коварство

16.07.2022, 13:50, Разное
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Министерство обороны России распространило абсолютно достоверную, единственно истинную, не противоречащую УК информацию о ракетном ударе высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница.

Дословно: «В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены»
Отсюда

Между тем,  первоначально  главред RT Маргарита Симоньян распространила фейк:    «Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: 'В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков'. И фото прислали. Публикую как прислано»


отсюда

Все-таки «совещание командования» и «временный пункт размещения нациков» – это не одно и тоже. Выходит, что Симоньян фуфло прогнала?  Фейк? И будет привлечена к отвественности?

Правда, все-равно остаются вопросы: почему в результате ракетного удара погибли не только участники совещания военных, но и гражданские. Среди которых  –  и, якобы,  трое детей.   Выходит, что украинские нацисты и бандеровцы прибыли на совещание с детьми? Почему не было оцеплено место проведения совещания военных,и не приняты меры , чтобы в районе проведения военного мероприятия, в радиусе метров 500-800 не было ни одного гражданского?

Если это не коварство украинских нацистов и бандеровцев, что это такое?

Источник: Ирек Муртазин



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