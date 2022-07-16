Подписчиков Большой российской энциклопедии попросили вырезать статью про Чубайса

Подписчикам Большой российской энциклопедии пришло уведомление с требованием вырезать со страницы №322 шестого тома статью про Анатолия Чубайса. Она находится в рубрике «Жизнь замечательных людей», в подразделе «Великие реформаторы».

Согласно инструкции, необходимо взять ножницы или бритвенное лезвие и аккуратно удалить статью, а вместо неё вклеить присланную страницу про известного каждого россиянину токаря Уралвагонзавода Алексея Чубыхина, который в 2015 году перевыполнил месячный план на 1248% и не отходил от станка 284 часа подряд.

Аналогичное требование, как сообщили администраторы Русской Википедии, прислали и им – электронная версия статьи должна быть удалена в течение 72 часов в связи с отсутствием значимости. Сам Чубайс происходящее пока никак комментировал.

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