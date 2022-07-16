 

Мнение: Предупреждение

16.07.2022, 13:25, Разное
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Американское посольство в Киеве прекратило свою работу.

Пока неясно, что это может означать. Возможно, что американцы знают нечто. Либо новое обострение идеи «Киев за три дня», либо готовится акция устрашения с особо тяжелыми ракетно-воздушными ударами. А учитывая, что точность попаданий – как у каучуковой бомбы, американцы могут вывести своих людей, чтобы не случился какой инцидент. Стоит напомнить, что день назад было выпущено срочное сообщение для всех американских граждан вообще покинуть территорию Украины.

В общем-то, через две недели август, возможно, что в Кремле решили его начать досрочно.

Источник: Эль Мюрид



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