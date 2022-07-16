NTD – японцы создали робота-змею для помощи в экстремальных ситуациях

Японские инженеры разработали змееподобного робота на колёсах, который сможет помочь людям во время стихийных бедствий или других экстремальных ситуаций. Как передаёт NTD, робот может проникать туда, куда человеку не попасть, либо где опасно. Помимо видеосъёмки, устройство может выполнять простые задачи – например, перекрыть кран.

Змееподобного робота на колёсах разработали японские инженеры. Его предназначение — помощь во время стихийных бедствий или других экстремальных ситуаций. Он может проникать туда, куда человеку не попасть, либо где опасно.

Помимо видеосъёмки, устройство может выполнять простые задачи – например, перекрыть кран.

Длина робота — 170 сантиметров, вес — десять килограммов. Он состоит из 17 так называемых суставов. Спереди и сзади — видеокамеры.

Управлять роботом можно с помощью джойстика. В движение его приводят 40 моторчиков. Он может подняться на ступеньку высотой в метр.

МОТОЯСУ ТАНАКА, профессор Университета электрокоммуникаций: В нижней части робота есть датчики, которые измеряют расстояние. Они помогают подниматься по ступенькам. Датчики определяют, находится ли каждое колесо на ступеньке или какое-то висит в воздухе. Поэтому робот перемещает суставы в нужное время и не ударяется о ступеньки.

Робот-змея пока не совершенен. В реальных условиях его ждут разные препятствия. Он может зацепиться за провода или другие предметы. Кроме того, колёса эффективны не на всех поверхностях.

МОТОЯСУ ТАНАКА: Если робот застрянет, и операция прервётся, это будет плохо. Поэтому очень важно придумать способы, которые помогут роботу справиться с трудностями и создать программу для управления системой. Сейчас мы над этим работаем.

Разработчики планируют подготовить робота-змею к практическому использованию за три года.

Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года.