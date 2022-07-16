Депутат новой волны объявит сбор средств для бригады Народной милиции ЛНР

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16.07.2022, 13:06, Новости дня
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В понедельник, 18 июля, в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева откроет сбор средств и вещей для второй отдельной бригады Народной милиции ЛНР.

«В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры бригады проявили мужество и героизм в боях, приняв непосредственное участие в сражениях за такие ключевые населенные пункты как Кременная, Рубежное, Северодонецк. Желающие смогут передать необходимые вещи дли них и мирных жителей Донбасса», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сообщении отмечается, что жителей Донецкой и Луганской народных республик всестороннее поддерживает Воронежская область. 18 июля гуманитарный груз доставят из Воронежа в Крым, откуда его переправят в Херсонский центр гуманитарной помощи «Единой России». Воронежский совет отцов совместно с местными предпринимателями уже не первый раз помогают Херсону, который курирует депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике. Также воронежские общественники добавили к лекарственному гуманитарному грузу различные изделия медицинского назначения, а юные воронежцы подготовили для российских военных рисунки и записали на видео слова поддержки.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов 12 июля вместе с добровольцами Молодой гвардии прибыл в Мариуполь для работы в гуманитарном центре «Единой России». «Город разрушен, есть проблемы с электричеством и водоснабжением. Гуманитарный центр расположен в здании школы, тоже сильно пострадавший от обстрелов. Сейчас начинается восстановление школы, нужно успеть к новому учебному году», – рассказал депутат.

Мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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