Мнение: Арабское унижение Джо Байдена

Немцы пишут, что если Владимира Путина саудиты принимали по-королевски, со всеми возможными почестями, то с Джо Байденом поговорили чуть ли не в прихожей, как с нудным и нечистым на руку просителем. Президент США прилетел, чтобы просить больше нефти, и получил ожидаемый отказ (ссылка).

Отказ окончательный, так как после встречи Джо Байден в досаде назвал саудовского принца «убийцей» (ссылка). Дедушка мог бы сэкономить нервы, если бы позвонил мне перед поездкой. Я бы объяснил ему, что визит к саудитам изначально был обречён на провал.

Как дипломатично указывают немцы, главная проблема в непоследовательности американцев, которые не могут определиться со своей политикой по Ирану. «Когда США колеблются, выигрывает Россия».

Выражусь более прямо. Американцы ведут себя на Ближнем Востоке как мелкие жулики, с которыми нет смысла разговаривать всерьёз. Например, в 2015 году США пообещали отменить санкции против Ирана в обмен на обязательство последнего свернуть свою ядерную программу. Однако в 2018 году Дональд Трамп взял и отменил сделку, так как он не любит Иран, и так как он не считает нужным держать слово — особенно когда речь идёт о слове предыдущего президента.

Теперь поставьте себя на место саудитов. К вам в гости приезжает мужчина в лёгкой деменции, за которого все переговоры ведут безымянные помощники. Им настолько на вас наплевать, что они прилетели к вам прямо из Израиля, не успев даже протереть губы после поцелуев с вашим принципиальнейшим врагом. Американцы, которые ранее вели себя предельно нагло, делая вам разные гадости и публично оскорбляя вас с высоких трибун, прибыли на этот раз с просьбой. Они хотят, чтобы вы предали своего надёжного партнёра, Россию, и заодно предали интересы своего собственного государства, совершив экономическое самоубийство — уронив цены на нефть.

Бочки варенья и корзины печенья у американцев нет. Поэтому в качестве ответного жеста они готовы одобрительно похлопать вас по щеке и заявить журналистам, что не такие уж вы и сволочи, как им казалось ранее.

Вам, со своей стороны, отлично известны два факта:

1. Даже если Джо Байден что-нибудь вам и пообещает, он забудет своё обещание, не успев встать из-за обеденного стола.

2. Америка последовательно слила несколько силовых конфликтов. Башар Асад никуда не ушёл, талибы разбили американских боевиков за три месяца, а экономический блицкриг против России обернулся экономическим мазохизмом.

Вывод из этого можно сделать только один — Америка ничего не может: ни наградить, ни навредить. Пожалуй, американцам стоит радоваться, что в этой ситуации саудиты вообще согласились с ними разговаривать.

Представьте, что вы овца, и к вам в гости приходит старый облезлый волк с трясущимися лапами. Волк объясняет: так и так, я очень голоден, но у меня уже не хватает сил, чтобы тебя задрать. Поэтому давай заключим сделку — ты ляжешь и не будешь сопротивляться, а я тебя съем. Понятно же, что вы проведёте волку хвостом по морде и выгоните его взашей…

Журналисты сейчас с тревожным придыханием пишут, что «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену». Мне кажется, Джо Байден должен радоваться уже тому, что в него не запустили ботинком, как в Джорджа Буша-младшего.

Что же касается немцев, то их немного жаль. Если на «Глобальном Юге» от американцев уже отмахиваются, как от назойливого колдыря перед винно-водочным магазином, то Европа всё ещё кряхтит под американским сапогом. Политические элиты европейских стран по большей части состоят из пособников США, так что на щедрое предложение из моего примера, — «ты ложись набок, а я буду тебя есть», — лидеры европейских стран отвечают покорным согласием.