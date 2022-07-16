 

Эксперт рассказал, как технология блокчейн будет полезна для коммунального и жилищного секторов

16.07.2022, 13:00, Разное
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Технология блокчейн будет использоваться в коммунальном и жилищном секторах в ближайшие годы. Она также позволит значительно сократить мошенничество, рассказал РИА Новости в ходе “Архипелага 2022” Александр Киреев (технический директор Центра компетенции НТИ “Технологии распределенного реестра”).
Киреев заявил, что “внедрение блокчейна в коммунальный и жилищный сектор реально” и произойдет в ближайшие годы.

Он заявил, что “сочетание прозрачности и распределенных вычислений может снизить нагрузку на дата-центры ресурсоснабжающих организаций, уменьшить трафик, и все это может не только снизить стоимость учета потребления, но и информатизировать удаленные регионы”.

“Таким же образом на этом рынке будет значительно сокращено мошенничество. Сложные процессы, множество сторон и большая ответственность – все это часть сферы ЖКХ. Это идеальная среда для применения блокчейна, чтобы повысить прозрачность и подотчетность”. Киреев пояснил, что очень интересны распределенные реестры в сферах учета ресурсов, услуг связи, организации, прохождения проверок и регламентных работ.

Он заключил, что Центр НТИ “Технологии распределенных реестров” СПбГУ уже работает над внедрением blockchain в некоторых сферах жилищно-коммунального хозяйства.”



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