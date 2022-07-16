Эксперт: США хотят повторить свою экономическую победу над Россией

США хотят повторить ситуацию 30-летней давности, когда цены на нефть были ниже и Советский Союз не мог конкурировать. Визит американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию призван сделать это снова, но президенту придется решить несколько вопросов, которые являются взаимоисключающими, считает Андрей Суздальцев, российский политический аналитик.

Основной целью поездки Байдена на Ближний Восток, в ходе которой он посетил Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию, была победа на промежуточных выборах в Конгресс. У него также есть две проблемы: политика – конфликт с участием РФ и американская экономика, постепенно переходящая в стадию рецессии.

Эксперт говорит, что интерес американского лидера объясняется, прежде всего, тем, что Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти в мире. Нефтяной вопрос возвращается на сцену конца 1980-х годов, когда цены на нефть на мировых рынках упали, и Советский Союз не выдержал конкуренции. По словам собеседника агентства, США хотели бы вернуться на ту же стадию, что и 30 лет назад.

Он также отметил, что у Байдена есть два врага в этой области. Это Россия, которая присутствует на Ближнем Востоке и очень прочно там держится – у нее есть базы, друзья. Даже враги РФ ценят тот факт, что РФ не бросает своих союзников. Это очень важно для арабского мира”, – сказал Суздальцев.