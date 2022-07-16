Саудовская Аравия намерена нарастить уровень нефтедобычи на 50 процентов и помочь Украине с экспортом зерна

Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти после визита президента США Джо Байдена.

В заявлении США указывается, что она также намерена нарастить уровень нефтедобычи на 50 процентов по сравнению с показателями, запланированными на июль и август. Это примерно в 2,5 раза больше нефти, чем поставляет Россия в Европу.

– Обе стороны отметили важность стратегического экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно на фоне текущего кризиса в Украине и его последствий, и подтвердили свою приверженность стабильному мировому энергетическому рынку, — говорится в коммюнике.

Кроме того, США и Саудовская Аравия договорились обеспечить экспорт украинского зерна, заблокированного в портах из-за военной агрессии России:

– Лидеры подтвердили свою приверженность оказанию критически важной помощи украинскому народу, а также обеспечению беспрепятственного экспорта зерна и продуктов из пшеницы для смягчения глобального продовольственного кризиса, который грозит острым ударом по ряду ближневосточных и африканских государств.

Администрация США неоднократно заявляла о намерении снизить нефтяные доходы России. В июне американские чиновники прямо утверждали, что визит Байдена в Саудовскую Аравию связан с нефтью — таким образом США хотели решить сразу две проблемы: резкий рост цен на топливо на внутреннем рынке и сокращение нефтяных доходов Москвы на фоне рекордных цен на нефть.