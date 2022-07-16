Мнение: Визит Байдена

По итогам визита Байдена в Саудовскую Аравию было выпущено совместное заявление, в котором Королевство обязалось поддерживать баланс на энергетическом рынке. В отдельном американском заявлении это расшифровывалось так: саудиты обязались поднять уровень нефтедобычи на 50 процентов от запланированного показателя на июль и август. Имеется в виду не на 50 процентов от имеющейся добычи, а увеличить запланированное ранее небольшое увеличение добычи в рамках ОПЕК плюс. То есть — почти символический жест.

Запад почти отказался от идеи найти дополнительные объемы нефти на рынке для снижения ее стоимости. Сейчас отрабатывается идея принудительного введения предельных цен на российскую нефть, что позволит оставить ее на рынке, но фактически лишить дохода российский бюджет. Какие здесь подводные камни и насколько удастся реализовать эту идею, покажет практика, но в таком случае отпадает категорическая надобность выжать из производителей нефти дополнительные объемы. То есть, если получится — хорошо, но уже не настолько принципиально.

Вообще, сам по себе визит Байдена в регион можно назвать откровенно слабым. Он носит почти ритуальный характер и каких-то серьезных договоренностей о чем-либо ожидать от него не приходится. У США сейчас нет осознанных планов и проектов для региона, он фактически предоставлен сам себе. Единственное, что для администрации сейчас точно важно — обозначать присутствие, чтобы минимизировать риски усиления в этом регионе влияния Китая сверх уже имеющегося. Впрочем, и у Китая в связи с внутренним кризисом схожие проблемы, а потому он вряд ли способен сейчас на экспансию. Других значимых игроков, способных изменить балансы в регионе, тоже не наблюдается. Байден произнес какие-то слова про Россию, но строго в ритуальном ключе. У России тем более нет возможностей воспользоваться благоприятным периодом, когда ключевым странам не до Ближнего Востока.

Какие-то точечные договоренности по итогам визита, конечно, могут быть достигнуты, в частности, речь может идти о присоединении (пусть и частичном) арабских монархий к санкциям против России. Но это, скорее, бонус поездки, а не цель.

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