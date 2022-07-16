В Великобритании объявили чрезвычайную ситуацию — страну ждёт рекордная жара

Британские метеорологи сообщили, что в Великобритании с вероятностью 80% в начале следующей недели будет побит исторический рекорд — в понедельник и во вторник в некоторых районах Лондона температура воздуха может достигнуть 41°С, пишет Daily Mail. Эксперты в области здравоохранения предупредили британцев о «негативных последствиях для здоровья населения».



AP

В Великобритании объявили «национальную чрезвычайную ситуацию» в связи с предстоящей в начале следующей недели аномальной жарой, сообщает Daily Mail.

Метеорологическое управление страны выпустило первое в истории «красное предупреждение» об экстремальной жаре на понедельник и вторник. Британцев предупреждают об «исключительной жаре в понедельник и вторник, которая приведёт к широкомасштабному воздействию на людей и инфраструктуру». Жара может грозить «негативными последствиями для здоровья населения», что приведёт к «серьёзным заболеваниям или опасности для жизни».

Метеорологи сообщили, что существует 80% вероятность того, что будет побит исторический рекорд Великобритании в 38,7°С, установленный в Кембридже 15 июля 2019 года. При этом, по данным BBC Weather, в понедельник и во вторник в некоторых районах Лондона температура воздуха может достигнуть 41°С.

«Экстремальная жара, которую мы прогнозируем, абсолютно беспрецедентна», — приводит издание слова главы национальной службы погоды Пенни Эндерсби, которая призвала британцев скорректировать свои планы так, чтобы держаться подальше от солнца и стараться находиться в прохладных местах.

Британцев предупредили о серьёзных сбоях в работе железнодорожного транспорта. Компания Network Rail посоветовала пассажирам «ездить только в случае крайней необходимости». Также ожидается, что для всех поездов в Юго-Восточной Англии, включая Лондон, будет введено ограничение скорости.

Кроме того, ряд школ объявили о том, что в начале следующей недели планируют отправлять учеников домой пораньше или вообще прекратят работу. Там также рассматривают возможность отменить уроки физкультуры и запретить детям играть на улице. А одна из британских больниц приняла решение отменить все плановые амбулаторные приёмы и операции.

Впрочем, чиновники настаивают на том, что нет никаких причин для закрытия школ или работы из дома во время беспрецедентной жары на следующей неделе. Множество руководителей компаний отвергли идею британцев работать дома, чтобы защитить себя от жары.

Эксперты в области здравоохранения призвали британцев «присматривать за другими, особенно за пожилыми людьми, маленькими детьми и младенцами, а также за теми, у кого есть серьёзные проблемы со здоровьем», пишет Daily Mail.