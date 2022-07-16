Нарколог Минздрава рассказал о вреде курения в жару

Употребление алкоголя в жару увеличивает риск теплового удара, а курение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, утолять жажду лучше минеральной негазированной водой, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Мифом он назвал информацию о том, что пиво освежает. Пиво не удовлетворит жажду.

«Кроме того, в жаркую погоду меняется собственная терморегуляция организма, а употребление алкоголя в жару ее нарушает, увеличивая риск теплового удара», – передает РИА «Новости» слова Брюн.

Специалист заявил, что пиво содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужчины, пьющие его, подвергают нагрузке свою гормональную сферу, что меняет гормональный фон с мужского на женский тип.

По поводу курения, эксперт отметил, что курить вредное в любое время суток и время года, но в жару особенно. Это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и на дыхательную системы.

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