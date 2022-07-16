Осужденный в ДНР британский наемник спел гимн России

В Сети появилось видео, на котором приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин исполняет гимн России.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент RT Роман Косарев.

«В конце интервью [американскому журналисту Джону Дугану] приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин сказал, что обнаружил в себе талант к пению. Об этом ему сказали сокамерники, когда он исполнил гимн России. Американский интервьюер Джон Дуган спросил, не против ли он исполнить гимн для его зрителей. Тот с радостью согласился, и вот что получилось. Я до сих пор под впечатлением. Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии «захочешь жить – и не так запоешь»?» – написал Косарев.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.

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