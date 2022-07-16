 

ВСУ обстреляли жилые районы Херсона

16.07.2022, 11:45, Новости дня
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Украинские войска в ночь с пятницу на субботу нанесли удары по жилым районам Херсона.

Минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский, передает РИА «Новости».

Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей удалось сбить. Украинские войска усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области.

Больше всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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