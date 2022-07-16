ВСУ обстреляли жилые районы Херсона
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Украинские войска в ночь с пятницу на субботу нанесли удары по жилым районам Херсона.
Минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский, передает РИА «Новости».
Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей удалось сбить. Украинские войска усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области.
Больше всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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