Приобрести импортный автомобиль позволят только после покупки отечественного

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило комплекс мер по поддержке отечественного автомобилестроения.

Для увеличения спроса на российские автомобили в ведомстве приняли постановление, которым предписано разрешать гражданам покупку импортного транспортного средства только после покупки отечественного. Исключения сделают для микроавтобусов, грузовых автомобилей и сельхозтехники.

– Эта мера фактически обеспечивает постоянный спрос на продукцию отечественного автопрома, ведь заставляет любого поклонника дорогих авто приобретать отечественное. В принципе многим нашим обеспеченным людям российские телеги не нужны, но это тоже хорошо. После покупки они могут перепродавать их или сдавать в аренду. В итоге спрос существенно растёт, а вместе с ним оборот денег. Также мы обеспечиваем постоянно функционирующие рабочие места, – заявил министр торговли Денис Мантуров.

Покупка российского автомобиля также увеличит налоговые поступления, ведь вместе с его приобретением владельцы обязаны заплатить транспортный налог, после его продажи будет уплачен ещё ряд налогов и сборов.

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