Тонкие бретели, рюши, открытые плечи: фасоны летних платьев, которые подойдут для миниатюрных дам

Миниатюрным девушкам иногда бывает достаточно сложно найти платье, которое будет просто идеально подходить им по фигуре и делать образ привлекательным и стильным. Естественно, миниатюрные девушки не смогут носить наряды миди, так как они будут слишком длинными.

Однако сейчас есть множество различных моделей и фасонов платьев, в которых можно выглядеть просто восхитительно. Вот несколько советов относительно того, как составить свой гардероб, который подчеркнет все достоинства фигуры.

Полезные советы

Иногда при выборе платьев на бретельках миниатюрные девушки сталкиваются с проблемой того, что бретели оказываются большие. Поэтому наряд в итоге выглядит не очень хорошо. Именно поэтому стоит выбирать платья с регулируемыми бретельками или же без них.

Также многим девушкам не подходят наряды с V-образными вырезами по причине того, что этот вырез опускается слишком низко к животу. Именно поэтому стоит обратить внимание на квадратный или круглый вырез.

Вот несколько моделей платьев для лета, которые отлично подойдут миниатюрным девушкам.

Платье миди с открытыми плечами и разрезом

Такой наряд отлично подходит для повседневной носки. Большим преимуществом является то, что не нужно беспокоиться о спущенных бретельках. Кроме того, платье отлично облегает в области груди.

Благодаря разрезу визуально удлиняются ноги. Выглядит все это очень привлекательно.

Платье без рукавов с рюшами

Не стоит выбирать наряды со слишком большим количеством рюшей и оборок, так как они делают фигуру не слишком привлекательной.

Хорошо смотрятся сдержанные оборки, идущие по низу платья. Это визуально удлиняет торс. Хорошо смотрятся модели с запахом, так как они помогают подчеркнуть талию и делают образ более притягательным.

Платье на тонких бретелях со сдержанным вырезом

Хорошо смотрится наряд ярких и сочных оттенков с регулируемыми бретельками.

Такое платье помогает красиво подчеркнуть грудь и визуально удлиняет силуэт. Хорошо подойдет модель совершенно любой длины.

Короткое платье с вырезами

Вырезы в этом году пользуются огромной популярностью. Платья с таким декоративным элементом могут вполне успешно носить девушки невысокого роста.

Короткие наряды смотрятся намного красивее и интереснее, чем платье длины миди. Можно выбрать как приталенную, так и довольно свободную модель.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Платье с акцентом на талии

Отлично смотрятся наряды, которые слегка облегают и красиво подчеркивают талию, а не являются бесформенными.

Платье с кулиской на талии просто идеально подходит для невысоких девушек, так как удлиняет ноги и выгодно подчеркивает хрупкую фигуру.

Платье-рубашка

Такой наряд очень легкий и удобный. Можно сделать свой образ более сдержанным с таким платьем или же придать ему немного чувственности.

Можно носить платье-рубашку с босоножками или кроссовками, чтобы визуально добавить рост.

Маленькое черное платье

Это самая настоящая классика, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки.

Черное мини-платье помогает визуально удлинить фигуру. Можно носить с обувью на плоском ходу или на каблуках.