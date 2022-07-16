 

Мнение: Электроника за рубли

16.07.2022, 10:55, Разное
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Гонконгские поставщики электроники начали принимать российские рубли

Речь идёт о больших заказах от крупных компаний
Гендиректор компании «Шатл-логистик» Никита Казаринов сообщил, что поставщики электроники из Гонконга недавно начали принимать платежи от российских компаний в рублях.
Он уточнил, что это упрощает закупку продукции для параллельного импорта, который в основном идёт через третьи страны, так как специалисты рекомендуют все расчёты по нему вести в национальных валютах покупателя или продавца. Так гарантированно можно избежать проблем с блокировкой платежей в долларах или евро.

The Moscow Times уточняет, что с небольшими заказчиками гонконгские поставщики электроники и раньше могли вести расчёты в рублях. Теперь же речь идёт о больших заказах от крупных компаний.
Гонконгские поставщики электроники начали принимать российские рубли
«Мы уже несколько лет закупаем iPhone, iPad и другую продукцию Apple под заказ через три ИП — и это было в пределах 20 000 штук в год, — но сейчас видим, что конкуренция со стороны других российских покупателей резко выросла — только наш поставщик за июнь–июль отгрузил около 100 000 единиц другим ИП из России. Мы знаем, что через них сейчас ведут закупки крупные российские ретейлеры», — рассказал сотрудник компании-импортера.
Что делать гонконгским поставщикам с рублями? Источник говорит, что с этим проблем нет, например, их можно продать компаниям материкового Китая, закупающим в России сырьё или продукты.
Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов объяснил, что Гонконг — приоритетное место закупки, например, смартфонов для параллельного импорта, поскольку это свободный таможенный порт, в котором нет таможенных пошлин. Кроме того, через гонконгские компании можно импортировать товары в третью страну, не завозя их физически в этот город. Именно оттуда поступало в Россию много «серых» iPhone до введения санкций.

https://www.ixbt.com/news/2022/07/15/rossijskie-rubli-nachali-prinimat-gonkongskie-postavshiki-jelektroniki.html – цинк

Для тех, кто волновался, что из-за санкций пропадут смартфоны и комплектующие.

Источник: Colonel Cassad



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