Потому что работать надо – Личное мнение

У Григория Лепса целых два повода для радости. Во-первых, ему исполняется 60. Во-вторых, вчера ему тоже дали звание народного артиста России.



Фото: Соцсети

Но лучший подарок Григорий сделал сам себе.

Вчера прошёл юбилейный концерт Лепса в Лужниках. Исполнитель собрал полный стадион зрителей — это сколько тысяч?

Десять? Двадцать? В общем, достаточно, чтобы ни в чём не нуждаться.

Лично вам могут даже не нравиться песни того или иного исполнителя, но если он собирает полные залы и даже стадионы, к нему не может быть никаких претензий.

Сам заработал. Помог заработать своим музыкантам. Дал заработать организаторам. Заплатил налоги.

Вот это я понимаю и одобряю — искусство. И исполнителю хорошо, и зрителям, и вообще всем.

Такая работа, когда её делают качественно и честно, заслуживает уважения. При этом совсем необязательно, чтобы песни этого исполнителя были близки именно вам.

Человеку 60. Он собрал стадион. Дал отдохнуть людям, порадовал их. Молодец.

Когда я слышу мнение, что кто-то что-то получил незаслуженно, да я бы сама так спела или даже лучше, то всегда удивляюсь — ну, иди и собери стадион. Всё это бла-бла-бла про то, что деньги, успех, популярность свалились просто так на кого-то, полная чушь.

Работать надо. Пахать. Только так и никак иначе.

Неправа, разве?

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