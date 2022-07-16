 

Потому что работать надо – Личное мнение

16.07.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У Григория Лепса целых два повода для радости. Во-первых, ему исполняется 60. Во-вторых, вчера ему тоже дали звание народного артиста России.


Фото: Соцсети

Но лучший подарок Григорий сделал сам себе.

Вчера прошёл юбилейный концерт Лепса в Лужниках. Исполнитель собрал полный стадион зрителей — это сколько тысяч?

Десять? Двадцать? В общем, достаточно, чтобы ни в чём не нуждаться.

Лично вам могут даже не нравиться песни того или иного исполнителя, но если он собирает полные залы и даже стадионы, к нему не может быть никаких претензий.

Сам заработал. Помог заработать своим музыкантам. Дал заработать организаторам. Заплатил налоги.

Вот это я понимаю и одобряю — искусство. И исполнителю хорошо, и зрителям, и вообще всем.

Такая работа, когда её делают качественно и честно, заслуживает уважения. При этом совсем необязательно, чтобы песни этого исполнителя были близки именно вам.

Человеку 60. Он собрал стадион. Дал отдохнуть людям, порадовал их. Молодец.

Когда я слышу мнение, что кто-то что-то получил незаслуженно, да я бы сама так спела или даже лучше, то всегда удивляюсь — ну, иди и собери стадион. Всё это бла-бла-бла про то, что деньги, успех, популярность свалились просто так на кого-то, полная чушь.

Работать надо. Пахать. Только так и никак иначе.

Неправа, разве?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.21 / Зона страха

04.09.21 / Карты подскажут, как добиться задуманного в этом сентябре: Таро-прогноз

21.10.21 / «Когда нас на автобусах возили к президенту возили, все «деды» заняли места у окна»: Анатолий Вассерман рассказал о случаях дедовщины в Госдуме

11.08.21 / Нападение на израильский танкер Mercer Street

15.04.22 / Контроль над административным зданием в Попасной взят российскими войсками

20.08.21 / Тридцать лет неприязни: почему враждуют Лариса Гузеева и Елена Яковлева

15.04.22 / Сестра Жанны Фриске Наталья назвала дочь в честь небесного тела

03.07.21 / Дерматолог объяснила, вода какой температуры идеальна для душа

28.02.22 / Россия заменит цифровую подпись сургучной печатью

28.06.22 / Свинтившая за бугор Лазарева намылилась обратно: Я малообразованный человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика