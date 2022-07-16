Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока»

Газпром обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга.

«15 июля Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция – прим. ВЗГЛЯД) «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Газпром также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, «от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», подчеркнули в российском холдинге.

По информации СМИ, одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из РФ в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.

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