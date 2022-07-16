Захваченную в Украине технику выставили в парке «Патриот»

Трофейная техника ВС Украины и образцы иностранного вооружения выставлены в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022».

Зрители смогут увидеть модернизированный танк Т-72АМТ. Это модификация от Киевского бронетанкового завода была впервые представлена в 2020 году. ВСУ получили танк в феврале 2021 года, передает ТАСС.

Будет представлен украинский бронеавтомобиль «Варта» производства предприятия «Украинская бронетехника». Платформа «Варта» была разработана в 2014 году. Также на площадке выставят катера. Патрульный катер проекта 09104 «Калкан-П» с бортовым номером BG-309 разработан заводом «Лиман».

Отдельно будет представлена иностранная техника. Покажут сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Всего Украина получила 20 таких машин.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять в качестве трофея в Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных.

—