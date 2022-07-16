 

Захваченную в Украине технику выставили в парке «Патриот»

16.07.2022, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трофейная техника ВС Украины и образцы иностранного вооружения выставлены в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022».

Зрители смогут увидеть модернизированный танк Т-72АМТ. Это модификация от Киевского бронетанкового завода была впервые представлена в 2020 году. ВСУ получили танк в феврале 2021 года, передает ТАСС.

Будет представлен украинский бронеавтомобиль «Варта» производства предприятия «Украинская бронетехника». Платформа «Варта» была разработана в 2014 году. Также на площадке выставят катера. Патрульный катер проекта 09104 «Калкан-П» с бортовым номером BG-309 разработан заводом «Лиман».

Отдельно будет представлена иностранная техника. Покажут сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Всего Украина получила 20 таких машин.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять в качестве трофея в Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.22 / Суд подтвердил незаконность сделок с квартирой актера Баталова

12.11.20 / Франция объявила о намерении участвовать в следующей встрече по Карабаху

28.06.20 / Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%

19.07.21 / Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с повышением тарифов “Укрзалізниці”

31.05.22 / Москва допустила возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран

06.02.22 / В массовом ДТП в Калужской области пострадал ребенок

11.04.22 / Беженцы ЛНР и ДНР высадили в Пензе деревья в память об узниках концлагерей

07.05.21 / CNBC – «ниже уровня воспроизводства» — рождаемость в США падает шестой год подряд

18.11.20 / Новоизбранный мэр Черноморска заболел COVID-19

10.10.20 / Во Франции столкнулись два самолета, погибли все, кто находился на борту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика