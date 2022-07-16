В Сети появилось фото американского адмирала-трансгендера

Опубликована фотография трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.

Снимок появился в Telegram-канале Sputnik.

Уточняется, что рядом с адмиралом стоит заместитель помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон.

В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.

В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.

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