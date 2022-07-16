 

В Сети появилось фото американского адмирала-трансгендера

16.07.2022, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опубликована фотография трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.

Снимок появился в Telegram-канале Sputnik.

Уточняется, что рядом с адмиралом стоит заместитель помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон.

В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.

В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Европа стремительно вводит новые ограничения из-за распространения «омикрона»

02.09.20 / Германия отказалась связывать «Северный поток – 2» с Навальным

03.06.21 / Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ

19.03.21 / Первая реальная проверка — решение миграционного кризиса покажет, чего стоит Байден как президент

23.05.21 / Самолет Ryanair вылетел из Минска

03.03.22 / Составлен список организаторов распространения антироссийских фейков в соцсетях

13.04.21 / На автосалоне в Шанхае представят электрический Zhiji L7

30.09.21 / В ОРДЛО возвращают комендантский час

19.09.20 / Подозреваемый в нападении на Балуха убегал от полиции – Крищенко

29.05.21 / Ляшко пообещал фракции “Слуга народа” уйти в отставку, если будет делать “неправильные вещи”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика