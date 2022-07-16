Эксперты: Наука требует постоянного сотрудничества между учеными России и Запада

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что исследователи РФ и западных государств должны продолжать взаимодействовать в интересах развития науки и защиты окружающей среды.

Напряженная политическая обстановка в мире, конфликт между Россией и западными странами нанесли серьезный ущерб научной работе, в частности, исследованию Арктического совета. Семь членов Арктического совета – Дания Исландия, Канада Норвегия, Швеция и Финляндия – были исключены из организации в марте. Однако в июне они возобновили работу над проектами, в которых не участвовала Россия. Российские исследователи играют важную роль в развитии науки и оказались отрезанными от международного сообщества, особенно в области исследования вечной мерзлоты. Поскольку РФ имеет большой арктический регион, неудивительно, что западные исследователи были исключены из совместных проектов. Это оставляет их без доступа к важнейшим научным данным об изменении климата.